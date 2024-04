Review | Logitech Pro X 60 Lightspeed – Vorig jaar hebben wij de Logitech Pro X TKL toetsenbord mogen bekijken in een review. Een geslaagd toetsenbord dat met zijn wat kleinere formaat alle hokjes af wist te vinken. Nu hebben we een nog kleinere variant van het toetsenbord ontvangen: de Pro X 60. Jawel, een 60% versie van het Pro X toetsenbord wat betekent dat de verwachtingen meteen positief zijn. Of de ‘mini’ versie net zo goed in de smaak weet te vallen zoals de Pro X TKL (of misschien nog wel beter), lees je natuurlijk in deze review.

Hetzelfde ontwerp, alleen nog verfijnder

Gezien het toetsenbord de Pro X naam draagt, zullen er een hoop overeenkomsten zijn met de Pro X TKL. In ons geval hebben wij een zwarte versie van het Pro X 60 toetsenbord (ook beschikbaar in de kleuren wit en roze) ontvangen, en deze heeft precies dezelfde uitstraling als het grotere broertje. Een wat dikker toetsenbord, met onder de toetsen een metalen zwarte plaat, waarvan enkel de randen zilver zijn. Een mooie touch qua contrast. Door het kleinere formaat is de indeling uiteraard een beetje anders en hebben meerdere knoppen dubbele functies. Hier viel ons meteen op dat de indeling van dit 60% toetsenbord net even wat fijner is dan bijvoorbeeld de SteelSeries Apex Mini Pro Wireless. Zo zijn sommige FN-functies net wat logischer geplaatst, evenals de FN-knop zelf. Dus anders gezegd: het tikken van deze review met de Pro X 60 was een stuk prettiger dan met de Apex Mini Pro.

Hoewel het toetsenbord dus kleiner is (29cm x 10,3cm x 3,9cm), blijft het robuuste premium gevoel wel behouden. Zo is het gewicht 610 gram, wat fors is. De toetsen hebben daarentegen iets minder weerstand, waardoor het minder vermoeiend in gebruik is dan de Pro X TKL; een grote vooruitgang! Door de vergelijkbare dikkere behuizing is het echter wel zo dat het toetsenbord wat hoog aanvoelt. Juist vanwege het wat kleinere formaat was een wat platter ontwerp zeker niet verkeerd geweest. Al met al gezien voelt het kwalitatief goed, is het ergonomisch in lijn met het grotere broertje en is het een meer dan degelijk alternatief op de Pro X TKL als je een maatje kleiner zoekt.

Finetunen met software

Om echt alles uit de Pro X 60 te halen dien je natuurlijk de Logitech G HUB software te gebruiken. Het is ook hier waar je erachter komt hoeveel er mogelijk is met het toetsenbord. Het is al langer dat we fan zijn van de Logitech G HUB software, omdat deze altijd veel qua opties toelaat voor het personaliseren van je game gear. Het is in dit geval ook niet anders met de Pro X 60. Naast het remappen van elke toets, heb je ook drie systemen die je kunt gebruiken voor extra functies per toets (Base, FN en G-Shift). Uiteraard combineer je dit ook met verschillende profielen, waar je gemakkelijk tussen kunt schakelen en je zult uiteindelijk verbaast zijn hoeveel zo’n klein toetsenbord in zijn mars heeft. Logitech heeft dus wederom alles op orde wat de software betreft.

Ditzelfde geldt ook voor andere meer hardware gerelateerde punten: een accu van meer dan 65 uur, een fijne volume knop aan de zijkant van het toetsenbord, een vliegensvlugge draadloze connectie via de Lightspeed connectie (die het toelaat een extra Logitech product te connecten via dezelfde USB-dongle) en natuurlijk de eerder genoemde fijne feedback van de toetsen. De Pro X 60 heeft ook nog een Bluetooth connectie, maar als bekabeld gebruik je voorkeur geniet, is dit eveneens mogelijk dankzij de bijgeleverde USB-C kabel. Tegelijk kan je hiermee het toetsenbord opladen.

Veel waar voor je geld

De Pro X 60 Lightspeed weet eigenlijk home run na home run te slaan en dat doet het ook als we kijken naar de prijs. Met een prijskaartje van € 199,99 is het een prima deal. Zoals we eerder de vergelijking hebben getrokken met de Apex Mini (die als adviesprijs € 259,99 heeft) brengt de Pro X 60 meer voordelen met zich mee voor minder geld. De compactheid en het slimme ontwerp zorgen ervoor dat we met veel plezier de Pro X 60 hebben gebruikt. Zeker met, bijvoorbeeld, de verspreiding van democratie in Helldivers 2 of als RoboCop in RoboCop: Rogue City de wet een handje helpen, hebben wij puur en alleen maar een goede ervaring gehad met dit toetsenbord.