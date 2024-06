Eén van de grootste Ubisoft games dit jaar is natuurlijk Star Wars Outlaws. Deze game werd vorig jaar onthuld en sinds die tijd is het aardig stil geweest rondom de titel, maar Ubisoft Massive schiet behoorlijk op. De game staat immers gepland voor een release op 30 augustus later dit jaar en dat voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc.

Tijdens Ubisoft Forward liet de uitgever nieuwe beelden zien en die smaken absoluut naar meer. Bekijk de nieuwe gameplay demonstratie hieronder en check PlaySense later vanavond nog een keertje, want we hebben de game onlangs ook uitgebreid via een presentatie kunnen bewonderen en in onze preview vertellen we er meer over.

Daarnaast heeft Ubisoft nog een algemene trailer vrijgegeven die een globaal overzicht van Star Wars Outlaws geeft: