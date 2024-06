Tijdens de Xbox Games Showcase kondigde Capcom vorig jaar de game Kunitsu-Gami: Path of the Goddess aan voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc. Vervolgens kregen we in maart tijdens de Xbox Partner Direct showcase een nieuwe trailer en nu is de game van een releasedatum voorzien.

Tijdens Summer Game Fest werd de titel opnieuw getoond en de trailer kan je natuurlijk hieronder bekijken. Aan het einde zien we dat de game een releasedatum krijgt en die staat op 19 juli dit jaar, dus volgende maand kunnen we al met Kunitsu-Gami: Path of the Goddess aan de slag.