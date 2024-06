Wat doe je wanneer je als ontwikkelaar een systeem wilt bedenken om spelers die misdaden plegen in je openwereldgame op steeds hevigere wijze het vuur aan de schenen te leggen? Wel, je kijkt naar dé kampioen als het op virtuele misdaden aankomt: Rockstars immens populaire Grand Theft Auto franchise en het daarin aanwezige ‘wanted’ systeem.

Wie in GTA de crimineel uithangt – iedereen dus – wordt vroeg op laat opgemerkt. Bijgevolg krijg je een ‘wanted-ster’ achter je naam en zullen politieagenten die je spotten achter je aan komen. Blijf je volharden in de boosheid en het verkeerde pad opgaan, dan loopt het aantal sterren op tot maximum zes en stuurt de politie steeds zwaarder geschut op je af.

In augustus komt Ubisoft met Star Wars Outlaws op de proppen, een openwereldgame waarin je eveneens de bandiet zal kunnen uithangen. In een interview met Entertainment Weekly liet creatief regisseur Julian Gerighty onlangs optekenen dat het een gelijkaardig systeem als dat van GTA wil gebruiken om het virtuele misdadigers moeilijk te maken.

Beter goed gestolen dan slecht uitgevonden, zullen we maar zeggen. We zijn benieuwd.

“Think the police in Grand Theft Auto – which has six levels of severity. If you start being seen doing crimes, that will start getting them to chase you. If you take some of them out, then it gets worse and worse, where they’ll send, at the ultimate level, Death Troopers – and maybe even worse.”