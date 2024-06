Ghost of Tsushima: Director’s Cut is nu bijna een maand verkrijgbaar voor de pc en sinds de release heeft ontwikkelaar Nixxes meerdere updates uitgebracht. Dit om zowel wat bugs en issues te verhelpen, alsook om de performance te verbeteren.

Inmiddels zijn we bij patch 4 aangekomen die nu beschikbaar is om te downloaden via zowel de Epic Games Store als Steam. Deze update is niet heel uitgebreid wat betreft patch notes, maar wel belangrijk. Het komt namelijk wederom met diverse fixes en verbeteringen.

Het onderstaande overzicht geeft een duidelijk beeld van de aanpassingen: