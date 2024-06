Ontwikkelaar Starbreeze Entertainment beloofde na de release van PayDay 3 dat ze de game in technisch opzicht zouden verbeteren, dat er nieuwe content voor de game uitgebracht zou worden en ook dat er een offline modus zou verschijnen. Die modus is nu een soort van gereed, want de update van vandaag voegt de offline modus in beta toe.

Ironisch genoeg zal deze modus in de betafase nog altijd vereisen dat je verbonden bent met het internet, en ook draait die op dit moment nog niet optimaal. Gezien het een beta betreft, zal de ontwikkelaar deze modus over tijd verder gaan verbeteren en optimaliseren. Ook verdwijnt de vereiste online connectie te zijner tijd.

De ontwikkelaar geeft aan dat ze het nu vooral implementeren om te kijken hoe het in de praktijk uitpakt, maar dat de offline modus nog niet voldoet aan hun visie. De reden dat het minder goed draait is omdat bepaalde zaken die normaal op de servers draaien, nu op lokale hardware ingezet moeten worden, wat een impact op de performance heeft.

“It’s not our full vision for this feature. For now, we’re setting it as a beta to see how it runs. We expect the performance to be affected since the parts normally frontloaded by our servers will now have to be run on your own hardware. It will work, though, and you can get a progression that will update you once you return online. You will still be required to start the game while online in Solo Mode, which will be improved once we improve this feature.”