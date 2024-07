Ontwikkelaar Saber Interactive is al lange tijd bezig met Warhammer 40,000: Space Marine 2, die eigenlijk eind vorig jaar al had moeten verschijnen. Vanwege uitstel staat de game nu gepland voor 9 september en de kans op nog een keer uitstel is nu nagenoeg nihil.

Via X heeft uitgever Focus Entertainment namelijk bekendgemaakt dat de game goud is gegaan. Dit is een kleine twee maanden voor de release en dus vrij vroeg te noemen. Hoewel de game goud is, blijft men wel doorwerken aan de titel, zodat het op release piekfijn in orde is. Omwille van die reden werd onlangs de eerder geplande beta geannuleerd.

Warhammer 40,000: Space Marine 2 verschijnt op 9 september voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc.