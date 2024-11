De game Chernobylite is inmiddels al sinds 2021 verkrijgbaar voor last-gen systemen en sinds 2022 ook voor de current-gen consoles. De Nintendo Switch bleef echter met lege handen achter, maar niet voor lang meer.

Ontwikkelaar The Farm 51 heeft aangekondigd dat Chernobylite Complete Edition op 13 december uit zal worden gebracht voor de Nintendo Switch via de Nintendo eShop. Het betreft hier de volledige game inclusief alle extra content die nadien is verschenen.

Hieronder een trailer van deze uitgave. De ontwikkelaar is trouwens ook bezig met een vervolg. Meer daarover kan je hier lezen.