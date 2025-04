Mafia: The Old Country krijgt op 8 mei een nieuwe gameplay trailer

Hoewel we de releasedatum van Mafia: The Old Country al weten dankzij een lek, was het eigenlijk de bedoeling dat dit aangekondigd zou worden tijdens PAX East. Op het lek hebben Hangar 13 noch 2K Games gereageerd, maar nu hebben ze wel een panel voor het evenement aangekondigd.

Op 8 mei om 19:00 uur ’s avonds zal het panel plaatsvinden, waar ontwikkelaars meer over de game zullen vertellen. Voorafgaand aan het panel mogen we op dezelfde dag om 17:00 uur al een gameplay trailer verwachten en ergens rond die gebeurtenissen zal ongetwijfeld de bevestiging van de releasedatum volgen.

Daarvan weten we al dat het 8 augustus is, tenzij dat in de tussentijd is aangepast. Het zal mogelijk zijn om het panel live via YouTube en Twitch te volgen en zodra de trailer beschikbaar is, check je die hier op PlaySense.