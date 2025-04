Ubisoft onthult eind deze week Star Wars Outlaws: A Pirate’s Fortune

Zoals gebruikelijk is met games van Ubisoft zal ook Star Wars Outlaws een uitbreiding krijgen. Hoewel de game al een lange tijd verkrijgbaar is, mogen we nog A Pirate’s Fortune verwachten, wat een nieuw avontuur naar de game brengt.

De tweede en vooralsnog laatste betaalde uitbreiding is wat in nevelen gehuld, maar daar komt later deze week verandering in. Op 18 april tijdens de Star Wars Celebration in Japan zal Ubisoft meer informatie over deze expansie uit de doeken doen.

Via een bericht op X wordt er al een hint gegeven, zo zien we Hondo Ohnaka bekend van Star Wars Rebels, The Clone Wars en meer. Dit personage speelt een belangrijke rol, want samen met Kay Vess wordt er een team gevormd en het doel is om een schat te vinden waarmee Hondo terug naar vroegere glorie kan keren.

Klinkt nog wat wazig, maar met de onthulling later deze week komen we ongetwijfeld meer te weten. Deze uitbreiding zal ergens deze lente verschijnen en naar verwachting wordt op de 18e ook de releasedatum bekendgemaakt.