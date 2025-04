Elden Ring: Nightreign video introduceert de Raider

Op 30 mei verschijnt Elden Ring: Nightreign voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc. Na de recente netwerktest, waaruit veel informatie is gekomen (hier onze preview), is Bandai Namco nu met enige regelmaat nieuwe video’s aan het delen.

Deze video’s draaien om de speelbare personages in de game, Nightfarers genaamd. Mocht je de eerste video met Duchess in de hoofdrol gemist hebben, dan kan je die hier vinden. De tweede video waarin The Ironeye de hoofdrol speelt vind je hier.

Daarmee zijn nog niet alle Nightfarers van een trailer voorzien en dus is nu de volgende video verschenen. Deze draait om de Raider, die zich aankleedt met een bonten vacht en een gehoornde helm, en in zijn handen heeft de Raider een flinke bijl voor trage, maar krachtige aanvallen.