Clair Obscur: Expedition 33 zou wel eens DLC kunnen krijgen

Clair Obscur: Expedition 33 wist niet alleen hoge ogen te gooien bij de critici, de game doet het met al meer dan één miljoen verkochte exemplaren ook bijzonder goed aan de kassa. Zo goed dat Jennifer Svedberg-Yen, de voornaamste schrijver van de titel, al gehint heeft naar de mogelijkheid om DLC uit te brengen. Al moeten we hier vooral het woord mogelijkheid benadrukken.

Er staat concreet nog niets op de planning, maar gezien het succes van de game en de zin van ontwikkelaar Sandfall Interactive om in de wereld van Expedition 33 te blijven rondhangen, kunnen we wel stellen dat de kans reëel is. Fans van de game hoeven zich volgens ons dus weinig zorgen te maken: er komt naar alle waarschijnlijkheid meer content aan.

“Nothing concrete that I can say at the moment, we’re honestly still just trying to process everything that’s happening.It’s been a lot to take in! We’ve always said if there is strong desire from the players that we would love to do something more, and based on the responses so far, I’d say chances are good.”