Releasedatum van Switch 2-versie van Wild Hearts S krijgt releasedatum

Eén van de third-party games die werd aangekondigd tijdens de onthulling van de Switch 2 vorige maand, was Wild Hearts S, de Monster Hunter-achtige game van Koei Tecmo. Ten tijde van de aankondiging was nog geen releasedatum bekend, maar daar is nu verandering in gekomen.

De game zal op 25 juli worden uitgebracht voor de Nintendo Switch 2. Deze ‘S’-versie van Wild Hearts bevat een aantal verbeteringen. Zo kun je nu met drie andere spelers samenspelen en is het spel beter gebalanceerd dan voorheen.

“WILD HEARTS S is scheduled to release July 25,2025 on Nintendo Switch™ 2. Master ancient tech to hunt down giant beasts inside a fantasy world inspired by feudal Japan! Hunt in a pack of up to four players in seamless co-op or play as a lone wolf as you fight fearsome beasts infused with the ferocious power of nature itself. Craft your hunting grounds and weapons, gear up to hunt, then take down the massive monsters in this chaotic world gone wild.”