Er komt mogelijk een vervolg op Kingdoms of Amalur

Er gaat een gerucht rond dat Kingdoms of Amalur een vervolg zal krijgen, al moet je dit wel met een korreltje zout nemen. Reddit gebruiker Tozzeb heeft ontdekt dat uitgever THQ Nordic een nieuw handelsmerk voor ‘Fatekeeper’ heeft aangevraagd. Deze werd op 1 juli ook goedgekeurd.

Fatekeeper kan verwijzen naar Darksider, SpellForce of Risen, maar toch hoopt men voorzichtig op een Kingdoms of Amalur sequel. Dit idee wordt extra gevoed doordat enkele jaren geleden Kaiko Games, die de Kingdoms of Amalur remaster gemaakt heeft in 2020, op zoek was naar werknemers om te helpen bij een project dat gebaseerd is op een bestaande IP.

Hopelijk krijgen we hier spoedig antwoord op, want THQ Nordic organiseert een digitale showase op 1 augustus. Fingers crossed dus.