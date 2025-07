Gameplay deep dive video van EA Sports FC 26 toont de veranderingen en verbeteringen

Tegenwoordig gaat de FIFA-franchise door het leven als EA Sports FC en uiteraard brengt EA nog steeds jaarlijks een nieuwe titel uit. Onlangs werd EA Sports FC 26 aangekondigd en deze game staat gepland voor een release op 26 september. Net als bij andere jaarlijkse games wordt er vaak gesproken over het feit dat er ‘niets’ verandert en dat de game jaar op jaar hetzelfde is. EA heeft nu een lange video uitgebracht waarin deze zorgen geadresseerd worden.

In deze ruim zeven minuten durende video wordt de gameplay onder de loep genomen. Vrijwel elk aspect van de gameplay is aangepakt – aldus EA – en hieronder valt dribbelen, snelheid, passen, tackelen, schieten, keepen en fysieke duels. Daarnaast zijn ook bepaalde elementen uit vorige edities verwijderd, zoals agile dribbling en timed finishing.

Eén van de grote toevoegingen is Dynamic Dribbling. Animaties zijn verfijnd op basis van de lengte van een speler en de afstand tot de bal tijdens het dribbelen. Bovendien is de dribbelsnelheid in looppas verhoogd en voelt de algemene beweging veel soepeler aan dan voorheen. Spelers zijn wendbaarder en niet meer zo log: een punt van kritiek van veel spelers wordt dus aangepakt. In dit systeem zijn ook drie nieuwe acceleratietypes geïntroduceerd, namelijk Explosive, Controlled en Lengthy. Elk type is afhankelijk van de statistieken van een speler en hun lengte, die nu apart is gespecificeerd voor mannen en vrouwen. Deze kan je hieronder bekijken.

Keepers zijn ook flink onder handen genomen. Ze reageren sneller, positioneren zich beter en voelen fijner aan om mee te spelen. EA introduceert hier Reinforcement Learning Positioning, een machine learning-systeem dat AI-doelmannen helpt beter te anticiperen en zichzelf slimmer op te stellen. Belangrijk om te weten is dat dit systeem alleen wordt gebruikt bij positionering en niet bij het daadwerkelijk maken van een redding of vangactie.

Ook passen is verbeterd. Animaties zijn vloeiender, passes kunnen in bredere hoeken gegeven worden en eerste aannames zijn realistischer. Passes door de linies heen spelen worden slimmer verwerkt en lobpasses landen vaker in vrije ruimtes. Schieten voelt daarnaast natuurlijker aan met meer opties qua schotrichting. Zowel aanvallende als verdedigende loopacties zijn realistischer met spelers die beter op positie blijven en vaker onside staan. Verdedigers markeren strakker als er gevaar dreigt in de buurt van het doel.