Preview | EA Sports FC 26 – Een nieuw jaar betekent ook een nieuwe EA Sports FC-game en ook dit jaar werden we uitgenodigd om een digitaal evenement bij te wonen om meer over de game te weten te komen. We zijn ondertussen ook al even met een preview build van de game aan de slag gegaan en naar goede gewoonte voorzien we jullie daarom van een preview. Natuurlijk zijn er dit jaar weer een hoop kleine tweaks die de ervaring aangenamer moeten maken, maar net zoals andere jaren, moet je niet teveel schokkende veranderingen verwachten.

Gameplay

Na vorig jaar de focus te leggen op RUSH, is het motto bij EA deze keer dat ze vooral naar de feedback van spelers geluisterd zouden hebben. Al moeten we toegeven dat wij nog vragen hebben bij welke spelers zij hun oor dan te luisteren hebben gelegd. De belangrijkste verandering dit jaar is dat je de gameplay op twee manieren kan beleven: competitive en authentic. Competitive is voor online spelers die wedstrijden willen zien eindigen in scores als 7-6 en waarbij de snelheid onnatuurlijk hoog ligt. Zo zal de speler die jij bestuurt geen last meer hebben van vermoeidheid, zodat je altijd 100% kan geven. De gameplay voelt uitermate snel en verwacht strakke passes en verschroeiend snelle runs.

Authentic is dan weer eerder voor de offline ervaring, waarbij het realisme primeert en waarbij het tempo dus beduidend lager ligt. Door deze zaken nu uiteen te trekken kunnen we vermijden wat we vorige winter meemaakten, namelijk dat EA blijft klooien met de gameplay door hem sneller en sneller te maken, waardoor het realisme bij het grofvuil werd gezet. Deze splitsing zal er voor zorgen dat de ervaringen snel blijven voor de spelers die dat zoeken en juist realistischer aanvoelen voor de anderen. Naar onze mening een welkome verandering. Je zal nu in alle modi zelf kunnen kiezen hoe jij je wedstrijden wilt beleven.

Andere zaken die uit community feedback naar voren gekomen zijn, zijn dat er teveel goals gescoord werden waarbij de keeper eerst een save maakte, om vervolgens de bal in de voeten van een tegenstander te duwen. Dat zou nu dus beter moeten zijn en we moeten toegeven dat dit ons inderdaad minder voorgevallen is. Verder is er sterk ingezet op toegankelijkheidsfeatures, alsook de gameplay responsiveness. Deze voelt nu beter aan doordat alle spelers beweeglijker zijn, alsook is het nu beter mogelijk om last minute inputs te geven om bijvoorbeeld nog snel een one touch pass te versturen.

Dit is niet alles, zo is timed finishing, waarbij je nogmaals op schieten duwde om je schot preciezer te maken, verwijderd en zal je nu proberen je schot laag te houden bij het tweemaal indrukken van de schietknop. Verder komen er weer wat playstyles bij, zijn er visueel weer wat nieuwe beelden toegevoegd en komt er een nieuwe camera voor Ultimate Team. Zoals je hoort zijn het veel kleinere aanpassingen en verbeteringen die het geheel weer net dat tikkeltje aangenamer moeten maken om te spelen. Sommige van deze zaken zagen we al in actie, al moeten we wel toegeven dat je dit vooral merkt als je continu tussen EA Sports FC 25 en 26 wisselt. Tijdens de presentatie is het niet echt over het grafische aspect gegaan, dus daar moet je geen grote veranderingen verwachten.

Online

Als we dan gaan kijken wat er online te beleven valt, zijn het vooral extra toernooien en manieren om voetbal te beleven. Denk bij Ultimate Team bijvoorbeeld aan nieuwe toernooien, waarbij bepaalde eisen gesteld worden aan je team, zoals dat alle spelers uit La Liga moeten komen. Dit om er voor te zorgen dat je niet altijd je beste 11 kan opstellen en om dus wat variatie in de hand te werken. Verder voegen ze ook in-game uitdagingen toe, zodat je wel nog progressie kunt maken, ook als je verliest. Denk hierbij aan een beloning voor bijvoorbeeld het scoren van de laatste goal. Zo is er nu ook een weekend competitie voor de mindere goden onder ons, aangezien er blijkbaar wel wat spelers waren die in Champions wel eens twaalf keer achtereen durfden te verliezen. In Clubs moeten we het dan vooral van nieuwe archetypes en toernooien hebben. Wel mooi is dat we nu deel kunnen uitmaken van meerdere clubs tegelijkertijd met een maximum van 3 teams. Dit maakt dat je met meerdere vriendengroepen in Clubs kunt duiken.

Offline

Natuurlijk hebben we dan ook nog onze drie algemene offline modi, met de Manager Career, Player Career en Create a Team. In die laatste lijken er geen veranderingen te bespeuren. Het is vooral de Manager Career die een klein beetje liefde ontvangen heeft. Zo hebben we Manager Live erbij gekregen als nieuwe optie. Dit zijn vooropgestelde uitdagingen in een carrièremodus, denk hierbij aan het redden van een bepaalde club van degradatie of een road to glory zoals je die zelf waarschijnlijk al wel eens ondernomen hebt. EA hoopt ons, door het echte seizoen heen, te voorzien van zo’n 150 uitdagingen die we kunnen uitvoeren en delen met vrienden. Verder is er nu ook een manager market, wat wil zeggen dat niet alleen spelers van team kunnen veranderen, maar ook managers. Zo kan jij in de gaten houden bij welke managers de stoel wankelt en waar jij misschien naartoe kan in de nabije toekomst.

Daarbovenop zijn er meer onverwachte evenementen die zullen plaatsvinden. Denk hierbij aan spelers die geblesseerd terugkeren van hun nationale ploeg of een recent aangekochte speler die heimwee krijgt. Als wij ons niet vergissen is dit laatste iets wat in vroegere FIFA-games al te vinden was, maar fijn dat het terug is. Tot slot kan je nu ook vijf competities selecteren waarbij je dieper kan gaan scouten, door resultaten te zien, of wie er in de top tien staat van de topschuttersstand. Wat de Player Career betreft krijgen we de toevoeging van archetypes in de modus, alsook een paar extra origin stories. Algemene verbeteringen waar we naar uitkijken zijn de volgende: potentieel zal nu terug zichtbaar zijn in de scouting reports, meer competities zijn toegevoegd aan de live starting points, en zo zouden de transfermarkt en line-up selectie verbeterd zijn. En tot slot: minder vreemde transfers of rare opstellingen voor de computergestuurde tegenstanders.

Voorlopige conclusie

Als we even nadenken over hun statement dat ze vooral geluisterd hebben naar community feedback, vrezen we dat ze vooral gaan horen zijn bij de content creators en niet bij de gemiddelde speler. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de veranderingen online, maar ook aan de toegevoegde Manager Live. De modus zelf is niet echt uitgediept, maar goed, gelukkig zijn er ook andere kleinere veranderingen die ons positief in de oren klinken. Het is vooral afwachten tot we met de volledige game aan de slag kunnen. Wat de gameplay betreft, voelt deze inderdaad meer responsief, zeker als je afwisselt tussen EA Sports FC 25 en 26. Wij kijken alvast uit naar 26 september, wanneer EA Sports FC 26 verschijnt voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch en pc.