Nieuwe EA Sports FC 26 video gaat dieper in op Ultimate Team

Nieuws
Lennard Verhage on 07 August 2025 om 12:19

Nu Electronic Arts EA Sports FC 26 officieel uit de doeken heeft gedaan, krijgen we naar goede gewoonte deep dive video’s te zien. Deze video’s lichten verschillende aspecten van de game uit. Zo kan je hier de video over de carrière modus bekijken en hier de video van de Clubs modus.

Ultimate Team is natuurlijk ook een zeer belangrijk onderdeel van de game, met name omdat het EA Sports bijzonder veel geld oplevert. Deze modus komt met verschillende vernieuwingen en verbeteringen, die in de onderstaande video worden uitgelicht.

Wij zijn al even met de game aan de slag gegaan en in onze preview kun je er meer over lezen.

