EA Sports FC 26 voorzien van trailer voor Nintendo Switch- en Switch 2 versies

Tijdens de Nintendo Direct Partner Showcase heeft EA een trailer uitgegeven voor de Nintendo Switch- en Switch 2-versie van EA Sports FC 26. In de nieuwe trailer zien we de Switch 2-versie in volle glorie. Daarnaast wordt duidelijk dat de Nintendo-uitgave voorzien zal zijn van verschillende features en gameplay verbeteringen die we op andere platformen ook terug zullen zien.

De trailer is redelijk kort, maar geeft ons een goed beeld van hoe de game eruit moet gaan zien op de Nintendo Switch 2. Een aantal van de features en verbeteringen die we mogen verwachten zijn verbeterd keepergedrag, vloeiender en dynamischer dribbelen en afschermen zonder een bal in de voeten te hebben. Bekijk de trailer hieronder.

EA Sports FC 26 is vanaf 26 september beschikbaar voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 en pc.