EA toont de vele veranderingen voor Clubs modus in EA Sports FC 26 in nieuwe video

EA probeert met EA Sports FC 26 duidelijk te maken dat het niet de zoveelste in de reeks is. Volgens de uitgever proberen ze goed te luisteren naar wat de community wil en wat er veranderd moet worden aan de bekende formule. Veel van deze veranderingen lieten ze in de gameplay ‘deep dive’ video zien van niet al te lang geleden. Daar zagen we de algemene gameplay veranderingen, maar de game kent natuurlijk ook diverse modi.

EA heeft een uitgebreide blik geworpen op de verbeteringen die Clubs in EA Sports FC 26 te wachten staan. De focus ligt dit jaar op diepgaandere progressie, meer competitieve opties en extra gebruiksgemak voor spelers. De grootste vernieuwing is het Archetype-systeem: 13 unieke speelstijlen gebaseerd op echte voetbaliconen. Spelers kiezen bij aanvang één Archetype – zoals Maestro voor middenvelders met focus op snelle passes – en kunnen de rest vrijspelen via Club Coins, FC Points of speciale unlock-items. Elke Archetype kan tot level 50 geüpgraded worden met AXP, dat je verdient op basis van prestaties, positie en type match.

Daarnaast introduceert FC 26 Rush-toernooien: snelle knock-out events over vier rondes, waarbij verliezen betekent dat je opnieuw moet beginnen. Spelers hebben een beperkt aantal pogingen, wat extra spanning toevoegt. Verder is het nu mogelijk om lid te zijn van drie Clubs tegelijk, wat zorgt voor meer flexibiliteit en variatie in speelervaring. Ook de Be-A-Goalkeeper-modus krijgt aandacht, met een opgefriste UI, nieuwe camerastandpunten en zelfs deelname aan Clubs Rush-evenementen.

Tot slot draait alles in Clubs voortaan om de Competitive Gameplay-modus, waarin snelheid, controle en voorspelbaarheid centraal staan. Minder hulp, meer skills: EA Sports FC 26 zet in op diepgang en pure competitie in de online Pro Clubs-ervaring.

Hieronder kan je de bijbehorende trailer bekijken waar veel van deze aanpassingen getoond en besproken worden. Voor alle details kan je terecht in deze zeer lange blogpost van EA.