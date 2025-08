Hell is Us ontvangt volgende week een demo

Op 4 september verschijnt Hell is Us voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc. Nog voordat de game officieel verkrijgbaar is, zullen we er al mee aan de slag kunnen. Uitgever Nacon en ontwikkelaar Rogue Factor hebben namelijk een demo aangekondigd.

Lang hoeven we niet op de demo te wachten, want die zal vanaf 12 augustus beschikbaar zijn op de genoemde platformen. Wat de demo precies te bieden heeft is echter afwachten, want er zijn geen inhoudelijke details bekendgemaakt over de content.

Meer weten over Hell is Us? Lees dan hier onze preview.