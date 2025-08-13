Logo
Demo van Hell is Us is nu tijdelijk beschikbaar

Nieuws
Simon Verbeke on 13 August 2025 om 09:22

blank

Binnen enkele weken verschijnt de creepy actiegame Hell is Us en ontwikkelaar Rogue Factor had ons eerder al het goede nieuws meegedeeld dat de game van tevoren een demo zou krijgen op zowel pc als consoles. Die demo is nú live!

De demo zelf omslaat het begin van de game en is ongeveer een uurtje lang. Let wel op: je kan deze slechts tot 28 augustus spelen en de volledige game verschijnt dan op 4 september. Hieronder kan je een (korte) trailer bekijken die de demo even in de schijnwerpers zet.

Wij konden de game al even spelen, lees er meer over in onze preview.

1 reactie

  1. User avatar
    10522 XP

    Goed om te weten dat het maar tot n bepaalde tijd is, ergens wel jammer maar goed… Beter iets dan niets. Ga m wel effe spelen vanavond.

    0
    @Reply

