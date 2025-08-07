Logo
theme-switch

The Elder Scrolls Online is tot volgende week dinsdag gratis te spelen

Nieuws
Lennard Verhage on 07 August 2025 om 15:20

blank

Bethesda heeft aangekondigd dat The Elder Scrolls Online momenteel gratis te spelen is op de PlayStation 4 en PlayStation 5. De gratis periode is actief tot en met dinsdag 12 augustus en de beschikbare content is de basisgame. Alle uitbreidingen die voor The Elder Scrolls Online zijn uitgebracht, zijn dus niet beschikbaar in deze gratis periode.

Hoewel je dus niet de volledige ervaring krijgt, heeft de oorspronkelijke game van zichzelf al genoeg te bieden, waardoor het een goed moment is om in te stappen en te ontdekken of de gameplay wat voor je is, of om verder te gaan waar je ooit bent gebleven – ook als je de game ooit eerder gratis hebt gespeeld.

Voor meer informatie kan je op de officiële website van de game terecht.

Geen reacties

Je bent niet ingelogd op PlaySense, heb je wel een account? Dan kun je hier inloggen. Heb je geen account? Klik hier om te registreren of post anoniem hieronder.

blank
Heb je geen account? Klik hier

Meer The Elder Scrolls Online

Meer