The Elder Scrolls Online is tot volgende week dinsdag gratis te spelen

Bethesda heeft aangekondigd dat The Elder Scrolls Online momenteel gratis te spelen is op de PlayStation 4 en PlayStation 5. De gratis periode is actief tot en met dinsdag 12 augustus en de beschikbare content is de basisgame. Alle uitbreidingen die voor The Elder Scrolls Online zijn uitgebracht, zijn dus niet beschikbaar in deze gratis periode.

Hoewel je dus niet de volledige ervaring krijgt, heeft de oorspronkelijke game van zichzelf al genoeg te bieden, waardoor het een goed moment is om in te stappen en te ontdekken of de gameplay wat voor je is, of om verder te gaan waar je ooit bent gebleven – ook als je de game ooit eerder gratis hebt gespeeld.

Voor meer informatie kan je op de officiële website van de game terecht.