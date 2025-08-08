Sony CFO verwacht dat Marathon dit fiscale jaar nog zal verschijnen

Sony PlayStation hoopt na het falen van Concord weer een live service titel af te leveren die net zo succesvol wordt als Helldivers II. Een van de games die dit voor elkaar moet krijgen is Marathon van Bungie. Deze game is voor onbepaalde tijd uitgesteld, maar Sony heeft wel een idee binnen welk tijdsbestek het spel uit moet komen.

Sony heeft tijdens het bekendmaken van hun financiële resultaten ook een Q&A sessie gehad met investeerders. Daar heeft Sony CFO Lin Tao gezegd dat zij verwacht dat Marathon nog in het huidige fiscale jaar zal verschijnen. Dit betekent dat de live service titel voor 1 april 2026 moet uitkomen. Het gaat hier dus niet om een officiële aankondiging, maar een schatting van de CEO.