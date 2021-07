Toen Ghost of Tsushima: Director’s Cut vorige maand werd aangekondigd, was niet iedereen even blij met de ‘nieuwe’ game. Dit komt doordat de PlayStation 5-versie tien euro duurder is dan de PS4-versie. Creative en art director, Jason Connell, heeft tegenover Press Start laten weten waarom dit zo is.

Volgens Connell zijn de upgrades die de PlayStation 5-versie kent geen standaard verbeteringen. Deze worden tevens doorgevoerd in het nieuwe eiland en vormen daarom één geheel. Dit voegt daadwerkelijk iets toe aan de algehele ervaring. De ontwikkelaar heeft er veel tijd in gestopt om dit voor elkaar te krijgen en dat verklaart het extra tientje wat je moet betalen om Ghost of Tsushima op de PS5 te spelen.

“The thing that I think is important for people to know is that, those features that make it so specific to the PS5, we didn’t just work on those as a generic hardware upgrade, they are fully enveloped into the Iki expansion and Jin’s experiences on Iki.”

“They were really tightly connected to one another, so that’s kind of the reason why we didn’t look at them as kind of separate. We really wanted those two to sing together, and that’s the base reason why.”