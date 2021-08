Binnenkort kunnen we aan de slag gaan met Life is Strange: True Colors, het volgende deel in de succesvolle franchise, maar voor het zover is krijgen we eerst nog even een nieuwe trailer voorgeschoteld.

Het verhaal van Life is Strange: True Colors speelt zich af in Haven Springs, een klein stadje in Colorado. Deze fictionele plaats wordt aan ons voorgesteld door Steph, een ander personage uit de game, die ons de mooiste plekjes van Haven Springs toont. Haal je fototoestel dus maar boven en ontdekt wat Haven Springs zoal te bieden heeft!

Life is Strange: True Colors verschijnt op 10 september voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Switch en pc. Bekijk de trailer hieronder.