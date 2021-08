De eerste Spider-Man game was een enorm succes en ook diens opvolger, Spider-Man: Miles Morales doet het allesbehalve slecht. Dat blijkt uit een bericht op Twitter die de ontwikkelaar deelde om samen met de fans Spider-Man Day te vieren.

Het meest indrukwekkende getal zit hem in de 11.000 jaren speeltijd die spelers collectief vergaard hebben. Onlangs liet de studio ook weten dat er zo’n 6,5 miljoen exemplaren van de game zijn verkocht, verdeeld over zowel de PS4 als de PS5. Dat komt neer op een gemiddelde speeltijd van 15 uren per game en dat betekent weer dat een groot aantal spelers ook het einde van Spider-Man: Miles Morales hebben gehaald.

Celebrate the fan-created Spider-Man Day event with us, true believers! You collectively spent over 11,000 years swinging through the streets in Marvel’s Spider-Man: Miles Morales! Thanks for playing.#MilesMoralesPS4 #MilesMoralesPS5 pic.twitter.com/v9kKpQtMm3 — Insomniac Games (@insomniacgames) August 1, 2021

Uit de rest van het bericht valt te lezen dat we meer dan 7 miljard vijanden verslagen hebben, 224.000 collectibles hebben verzameld, 146 miljoen finishers uitgevoerd hebben en dat de metro meer dan 62 miljoen keer is gebruikt. De rest van de cijfers kan je lezen in het bovenstaand bericht.