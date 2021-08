Enkele weken terug liet Ubisoft weten dat Rainbow Six Extraction uitgesteld is naar 2022 en daarmee het einde van dit jaar niet meer haalt. Voor de teleurgestelde fans die in het bezit zijn van Rainbow Six Siege is er echter goed nieuws te melden. Ubisoft start namelijk vandaag met een gloednieuw evenement in Siege dat alvast een voorproefje moet geven van wat er te beleven valt in Extraction.

Het tijdelijke PvP-event genaamd ‘Containment’, is vanaf vandaag tot en met 24 augustus beschikbaar. Het event introduceert een gloednieuwe modus genaamd ‘Nest Destruction’, waarbij spelers op een herwerkte versie van de map Consulate spelen. Beide partijen moeten strijden om een Nest, waarbij de aanvallers trachten het nest te vernietigen om de laatste doelstelling te ontgrendelen en de wedstrijd te winnen. De verdedigers moeten op hun beurt verhinderen dat de aanvallers het nest vernietigen door gebruik te maken van melee-aanvallen en de Ramah Dash van Oryx. Het team dat als eerste de gehele tegenpartij uitschakelt, is automatisch de winnaar van de match.

Het Containment event krijgt ook 33 unieke items voor de Operators van Rainbow Six Siege, bestaande uit hoofduitrustingen, uniformen en wapenskins. Deze items zijn te koop als bundel door R6 Credits aan te kopen of beschikbaar in Containment Packs die zowel met R6 Credits alsook met Renown verkrijgbaar zijn. Voor de spelers die niet in het bezit zijn van Rainbow Six Siege is er ook goed nieuws, want de game zal van 13 tot en met 15 augustus gratis te spelen zijn.