HBO werkt momenteel aan een tv-verfilming van Naughty Dogs populaire game The Last of Us. De beelden die Austin, Texas moeten voorstellen worden echter gefilmd in Canada. De laatste foto’s van de set hebben een aantal belangrijke gebouwen onthuld die worden gebouwd voor het filmen.

Naar verluidt beschikt HBO over meer dan 10 miljoen dollar per aflevering. In de serie spelen Pedro Pascal als Joel, Gabriel Luna als Tommy, Bella Ramsey als Ellie, Anna Torv als Tess en Merle Dandridge als Marlene. Verder doen er geruchten de ronde dat Naughty Dog werkt aan een complete remake van The Last of Us voor de PS5. Om erachter te komen of dit ook effectief het geval is, zullen we nog even geduld moeten hebben.

Photos of the HBO’s ‘The Last of Us’ set being built in Calgary.

(via CTV News) pic.twitter.com/m5HWqD38Jv

— The Last of Us Updates (@TheLastofUsNews) August 4, 2021