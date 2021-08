Het heeft even geduurd en de weg hiernaar toe is hobbelig geweest, maar Psychonauts 2 is eindelijk goud gegaan. Dat laat ontwikkelaar Double Fine Studios enthousiast op Twitter weten. Na ruim zestien jaar kunnen we binnenkort weer psychedelische avonturen beleven met Raz en lachen om de knotsgekke humor van Tim Shafer. Hoewel Double Fine Studios tegenwoordig bij Microsoft hoort, komt Psychonauts 2 nog steeds uit op alle platformen die tijdens de Kickstarter beloofd zijn.

Vanaf 25 augustus kunnen jullie zelf met de game aan de slag. Iedereen met een Game Pass-abonnement kan Psychonauts 2 alvast installeren, aangezien de game ook direct op Game Pass uitkomt. Zo te zien neemt Psychonauts 2 in totaal 28 GB in beslag, maar dat kan uiteraard nog veranderen indien er nog aan een zogenoemde day-one patch wordt gewerkt. Wie gaat er weer met Raz op stap?