Binnen enkele weken kunnen spelers eindelijk aan de slag met het langverwachte Psychonauts 2. Nu de game bijna verschijnt heeft ontwikkelaar Double Fine Production een trailer vrijgegeven waarin we kennis maken met enkele nieuwe personages.

In de trailer zien we hoe het hoofdpersonage Raz nieuwe personages ontmoet en ze als vriend of vijand beschouwt. Deze personages leert hij kennen tijdens het programma voor stagairs, waarin hij terechtkomt na de gebeurtenissen in de eerste game. We zien dat Raz te maken krijgt met een grote diversiteit aan verschillende persoonlijkheden en hoe dat het verhaal ‘ongeveer’ verder zal beïnvloeden.

Psychonauts 2 verschijnt op 25 augustus 2021 op de Xbox Series X|S, Xbox One, PS4 en pc.