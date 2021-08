Ontwikkelaar Mundfish laat op de officiële Discord van de game weten dat Atmoic Heart bijna af is. De studio gaat nog geen releasedatum bekendmaken, want er zijn nog te veel dingen te doen waarbij ze afhankelijk zijn van anderen. Zo wordt de lokalisatie als voorbeeld genoemd. Echter is de game zelf af en wordt er nu hard gewerkt om de bugs eruit te halen en de eventuele ruwe randjes eraf te vijlen.

Daarnaast wordt er aangegeven dat Atomic Heart reeds stabiel op oudere hardware zoals de PlayStation 4 draait. De studio benadrukt dat niemand buiten de boot valt en dat de ontwikkelaars er alles aan doen om de game tot in de puntjes te optimaliseren, ongeacht de hardware configuratie waar het op moet draaien. Atomic Heart komt uit op de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en de pc.