Vooralsnog is The Siege of Paris de laatste verhalende uitbreiding voor Assassin’s Creed: Valhalla, hoewel Ubisoft onlangs aangaf dat ze ambitieuze plannen hebben voor het tweede jaar. Zoals de titel al aangeeft, speelt de uitbreiding zich af in Frankrijk (Francia, zoals het land in de game heet).

Om ons weer even wakker te schudden heeft Ubisoft daarom onderstaande trailer vrijgegeven, die ons haarfijn uitlegt waarom Eivor naar Francia is afgereisd, de viking zal namelijk de degens kruisen met ‘Charles the Fat’. Uiteraard zijn er andere zaken toegevoegd, zoals nieuwe skills, wapens en gear.

Assassin’s Creed: Valhalla – The Siege of Paris is vanaf vandaag verkrijgbaar.