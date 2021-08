Het nieuwe seizoen van Tom Clancy’s Rainbow Six Siege gaat binnenkort van start en dat onder de noemer ‘Crystal Guard’. Dit nieuwe seizoen voegt een gloednieuwe Operator aan de game toe en komt met een hoop aanpassingen om de algehele speelervaring te verbeteren. Met het naderende nieuwe seizoen, kregen we van Ubisoft een presentatie en de belangrijkste details hebben we in dit artikel op een rijtje gezet.

Op 17 augustus, morgen dus, gaat het nieuwe seizoen live op de test server en op 18 augustus zal de nieuwe Operator worden toegevoegd. Het betreft hier Osa en zij beschikt over de Talon 8 Shield, wat een transparant scherm is van middelgroot formaat. Dit schild kan in ramen, deuropeningen en op willekeurige plekken op de map geplaatst worden en biedt extra cover, waardoor het spel verandert.

Dit schild zorgt voor een bescherming tegen alle kogels, maar deze is wel uit te schakelen. Dit kan met C4, impact grenades en het schieten op de druktank, die erop bevestigd zit. Daarmee hebben tegenstanders een manier om dit schild uit het speelveld te verwijderen. Tegelijkertijd is het voor aanvallers een uitstekend middel om op een veilige manier op allerlei plekken een kijkje te nemen, gezien het schild op veel plekken geplaatst kan worden. Hieronder vallen alle raamhoeken, dus het is ook efficiënt als je vanaf het dak komt zetten. Verder komt Osa met een 556XI als primair wapen en een PDW9 als secundair wapen.

Een drietal maps zijn van updates voorzien en het betreffen hier Bank, Clubhouse en Coastline. De aanpassingen op de map zijn overal vrij subtiel, waardoor er niet echt van een ‘rework’ sprake is. Wel moeten deze aanpassingen voor een betere ervaring zorgen. Zo is de belichting op veel plekken geoptimaliseerd, zodat spelers elkaar beter kunnen zien. Daarnaast zijn onduidelijke punten op veel maps aangepakt en dat wil zeggen dat de plekken waarop het onduidelijk is of er langs/tussendoor geschoten kan worden, niet langer een obstakel vormen.

Een andere vrij grote aanpassing is dat je op de Bank map nu ook langs het gebouw kan om aan de achterkant te komen, waardoor je niet langer genoodzaakt bent om over het dak heen en weer te gaan. Daarnaast is Clubhouse ietwat aangepast om spawnpeaken tegen te gaan en hoewel veel aanpassingen misschien niet direct zichtbaar zijn, zullen ze wel merkbaar zijn op het moment dat je op deze maps speelt.

Het nieuwe seizoen komt met een vrij belangrijke quality of life verbetering en dat is dat spelers van een lichte gloed voorzien kunnen worden. Dit wordt gedaan omdat spelers camouflage gebruiken qua outfit, waardoor ze geregeld niet goed te zijn zijn. Om dat camouflage voordeel tegen te gaan, wordt er nu een gloed weergegeven. Indien dit niet gewenst is, dan kunnen spelers dit in de instellingen ook weer uitzetten.

Iets anders wat ook moet bijdragen aan meer speelplezier is de ‘Flash Detection Rework’. Deze aanpassing zorgt ervoor dat een speler afhankelijk van de kijkhoek en de afstand een bepaalde tijd last hebben van een flashbang. Bij een flash direct in het zicht kan het bijvoorbeeld een seconde of vier duren voordat het zicht terug is. Gaat er een af in de ooghoeken van een speler, dan is het effect bijvoorbeeld slechts één seconde aanwezig.

Tot slot zijn er nog wat subtiele veranderingen bij bepaalde Operators doorgevoerd. Zo kan de Cluster Charge van Fuze nu wel door versterkte muren heen, maar het duurt langer dan normaal. Het nieuwe pingsysteem van IQ kan door muren heen peaken en andere Operators ook op de hoogte stellen van wat er zoal staat en gebruikt wordt. Verder is de drone van Twitch in de prep fase een normale drone qua besturing en in de actiefase kan het als schok apparaat gebruikt worden. Tevens kunnen gadgets vernietigd worden met de drone in plaats van uitgeschakeld worden.

En daarmee hebben we de belangrijkste details van het nieuwe seizoen op een rijtje. Naar verwachting publiceert Ubisoft snel een video met al deze punten in actie, zodat je er een nog beter beeld bij krijgt. Wanneer Operation Crystal Guard officieel in de game van start gaat is nog niet bekend, maar je kunt het morgen wel al spelen op de testserver.