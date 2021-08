Heb jij de digitale versie van Ghost of Tsushima: Director’s Cut al gekocht in de PlayStation Store? Dan kan je de game nu alvast binnenhalen, zodat je op 20 augustus direct aan de slag kan.

Na het succes van Ghost of Tsushima op de PlayStation 4 besloot Sony om de game wederom uit te geven voor de PS4 en ook de PS5, maar dan als zogenaamde ‘director’s cut’. Deze versie brengt een nieuwe uitbreiding met zich mee en zal er op de PlayStation 5 beter uitzien.

De digitale versie van Ghost of Tsushima: Director’s Cut kan je nu pre-loaden. Er waren al geluiden hoorbaar dat de game meer dan 60GB van je harde schijf of SSD in beslag zou nemen, maar dat is niet het geval. Het avontuur van Jin Sakai is 57,72GB groot.