Marvel’s Guardians of the Galaxy staat gepland voor 26 oktober en zodoende laat deze titel niet lang meer op zich wachten. Daarom krijgen we met enige regelmaat wat van de game te zien en nu geeft ontwikkelaar Eidos Montréal een blik achter de schermen wat betreft het ontwikkelen van de personages.

Elk personage van het vijftal komt even kort aan bod en art director Bruno Gauthier-Leblanc geeft er meer toelichting bij. Zo is het belangrijk dat de game trouw blijft aan het verhaal dat ze willen vertellen zonder hun directe herkenbaarheid over boord te gooien, want dat is ook een belangrijk aspect.

Dit maakt de onderstaande video erg interessant om te kijken, dus druk zeker even op play. De game verschijnt op de genoemde data voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One en Xbox Series X|S.