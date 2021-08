De War for Wakanda uitbreiding voor Marvel’s Avengers verschijnt vandaag en dat geheel kosteloos voor alle spelers van de game. Om deze nieuwe uitbreiding goed voor te stellen werd er een nieuwe ‘War Table’ livestream georganiseerd, waarin alle belangrijke nieuwe zaken uitgebreid aan bod kwamen.

Deze stream/video is nu apart op YouTube gezet en kun je hieronder bekijken. Check de video en kom veel over de uitbreiding te weten in de zin van nieuwe features, gameplay, de omgevingen en nog veel meer.

In ander nieuws, Spider-Man komt ook nog naar Marvel’s Avengers en hoewel we niet weten wanneer, zal dat in ieder geval nog dit jaar zijn.