Aanstaande vrijdag verschijnt Ghost of Tsushima: Director’s Cut en daarmee krijgt het avontuur van Jin uitbreiding, gezien hij in deze nieuwe editie ook het eiland Iki kan bezoeken. Daarnaast is de game met deze uitgave geoptimaliseerd voor de PlayStation 5, wat het tot de meest complete en ultieme editie maakt.

Wat we van deze uitgave vinden, dat lees je snel hier op PlaySense. In de tussentijd kunnen we genieten van een nieuwe trailer die is uitgebracht om de aanstaande release te vieren, check het hieronder en geniet!