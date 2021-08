Het overzetten van savedata van PS4-games naar hun PS5 equivalent is niet voor elke game even gemakkelijk gebleken, waardoor de functie wisselvallig beschikbaar wordt gesteld in games. Met de release van Ghost of Tsushima: Director’s Cut vandaag zullen veel gamers natuurlijk overstappen naar deze nieuwe uitgave.

Gelukkig voor hen in dat opzicht goed nieuws, want de PS5-versie beschikt over een functie om savedata van de PS4-versie zonder problemen over te hevelen. Dit kan via de interne opslag, als je de game op de PS5 gespeeld hebt of anders via een USB-stick. Hierdoor ben je niet genoodzaakt om opnieuw te beginnen.

Kortom, het is heel gemakkelijk om in de Director’s Cut op het punt verder te gaan waar je was gebleven. Meer over deze nieuwe uitgave lees je in onze special, gezien we er de afgelopen dagen al mee aan de slag zijn gegaan.