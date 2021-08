Op 14 september komt Deathloop uit en voor wie nog niet helemaal overtuigd was, heeft Bethesda een uitgebreide gameplayvideo vrijgegeven waarin dieper wordt ingegaan op de multiplayer. In de video zijn verschillende ontwikkelaars aan het woord die alle ins-en outs delen terwijl je ondertussen kunt genieten van het beeldmateriaal.

Meer weten over deze exclusieve PS5-game? Check dan zeker even de onderstaande video, die je een uitstekende indruk van de gameplay geeft. Meer over deze exclusieve PlayStation 5 titel lees je tevens in onze preview.

Een release op andere platformen is overigens niet uitgesloten, gezien de exclusiviteit van Deathloop slechts een jaar bedraagt. Dit is te zien in de gameplay/walkthrough video die afgelopen juli is uitgebracht