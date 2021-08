Nu Psychonauts 2 aan de horizon opdoemt, krijgen we steeds meer informatie over de game in onze schoot geworpen. Kwestie van de hypemolen op volle toeren te laten draaien, uiteraard. De nieuwste “brainingsvideo” is onlangs online verschenen en deze zet de diverse vijanden uit Psychonauts 2 in de schijnwerpers.

Zoals voorheen zijn deze snoodaards ook dit keer gebaseerd op emoties en andere mentale toestanden. Wat dacht je bijvoorbeeld van Regrets, die jammer genoeg allerlei zware voorwerpen op je hoofd proberen te droppen. Of de slijmerige ‘doubts’, die je voortgang belemmeren, waardoor je niet anders kan dan aarzelen.

Klinkt allemaal weer heerlijk creatief. Wie meer wil weten, verwijzen we graag door naar de onderstaande video.