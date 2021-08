Als afsluiter van de Microsoft gamescom showcase kwam Forza Horizon 5 nog uitgebreid aan bod. Zo kondigde Microsoft een limited edition controller aan, geheel in stijl van de game en ook zijn de cover auto’s bekendgemaakt, die dus op de box-art van deze racer zullen prijken.

Tot slot hebben we nog een lange gameplayvideo van de game voor je, die ruim acht minuten aan nieuwe beelden laat zien van het racen in Mexico. Eens te meer wordt de grafische kwaliteit goed getoond en er wordt natuurlijk in verschillende auto’s gereden. Druk hieronder op play en geniet.

Forza Horizon 5 verschijnt op 9 november voor de Xbox One, Xbox Series X|S en pc. De game maakt vanaf dag 1 deel uit van Game Pass.