Na welgeteld veertien jaar wachten is het aanstaande oktober dan toch eindelijk zover: Age of Empires IV zal dan het levenslicht zien. Deze langverwachte sequel wordt niet meer door Ensemble Studios gemaakt, maar Microsoft heeft niet de minste studio geregeld om dit klusje te klaren. Relic Entertainment, bekend van de Warhammer 40.000: Dawn of War games én een andere oude Microsoft RTS, Impossible Creatures, staat aan het roer van dit deel.

Relic legt de nadruk op historische accuraatheid, iets wat we te zien krijgen in een video waarin ze een daadwerkelijke trebuchet hebben nagemaakt om zo deze katapult zo accuraat mogelijk in het spel te verwerken. Leuk om te zien dat er zo veel moeite in deze legendarische serie wordt gestoken, maar bovendien is de video ook nog eens leerzaam. Age of Empires IV staat gepland voor een release op 28 oktober aanstaande.