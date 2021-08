Na de onthulling van Call of Duty: Vanguard in Call of Duty: Warzone vorige week middels een speciaal evenement, kregen we de eerste trailer te zien. Daadwerkelijke gameplaybeelden zijn er echter nog niet, maar daar is nu verandering in gekomen. Tijdens Opening Night Live heeft Activision namelijk een gedeelte van de singleplayer laten zien.

Daarmee krijg je een goede indruk van de sfeer en stijl, waarover we in onze eerdere preview al uitgebreid schreven. De multiplayer onthulling staat gepland voor 7 september, maar je kunt dit weekend al aan de slag met de game. Sony en Activision hebben namelijk een PlayStation exclusieve alpha op het programma staan, waarover hier meer.