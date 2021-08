Bij de onthulling van Call of Duty: Vanguard werd tevens een open beta voor de game aangekondigd en als je een pre-order plaatst, dan krijg je vroegtijdig toegang. We lieten echter al doorschemeren dat er in potentie eerst nog een alpha zou plaatsvinden, aangezien er een alpha cliënt naar het PSN was geüpload. Dit blijkt te kloppen.

Activision heeft een exclusieve alpha voor de PlayStation 4 en 5 aangekondigd, die op 27 augustus om 19.00 uur van start gaat en 48 uur duurt. Een PlayStation Plus lidmaatschap is voor deze alpha geen vereiste en ook hoeft er geen pre-order geplaatst te worden, iedereen kan dus meedoen.

Deze alpha laat je de nieuwe modus ‘Champion Hill’ spelen en daarin speel je een survival toernooi. Het kan gespeeld worden in een 2v2 en 3v3 set-up en wordt gespeeld over een aantal rondes tegen andere teams. Elk team heeft een bepaald aantal levens en het doel is om het langer uit te houden dan andere teams.

Iedereen start met dezelfde loadout en tijdens het spelen zul je geld verdienen door vijanden te doden. Ook kun je items op de map vinden die je kunt oppakken. Het geld dat je binnenhaalt kun je gebruiken om je start wapens te upgraden, nieuwe attributen, perks, killstreaks en meer te kopen tussen rondes door.

Het is vanaf vandaag 12.00 uur mogelijk om de alpha te pre-loaden op zowel de PlayStation 4 als de PlayStation 5.