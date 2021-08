Vanavond hebben Activision en Sledgehammer Games Call of Duty: Vanguard via een in-game evenement in Call of Duty: Warzone onthuld. Na afloop van het evenement kregen spelers een trailer te zien, die natuurlijk ook op YouTube is verschenen en als je die nog niet bekeken hebt kan je hier terecht. Daarnaast verwijzen we je graag naar onze preview, gezien we onlangs de singleplayer al in actie gezien hebben.

Nu de game officieel is aangekondigd, hebben we ook de nodige nieuwe details gekregen die we hieronder allemaal op een rijtje hebben gezet:

De singleplayer draait om vier helden die samen ‘Task Force One’ vormen

Je zult vechten tegen vijanden aan het oosterse en westerse front, alsook in de pacific en Noord-Afrika

De multiplayer bevat 20 maps bij de release.

Van deze 20 maps zijn er 16 specifiek voor de core gameplay, oftewel de gebruikelijke multiplayer gameplay

Gunfight keert in een 2 versus 2 opzet terug.

De game kent een geavanceerde Gunsmith, waarmee je wapens kunt customizen

Het Caliber systeem stelt je in staat om de destructie en fire rate van je wapens af te stellen

De Zombies modus is een cross-over (met Black Ops Cold War)

Er komt een gloednieuwe (grote) map naar Call of Duty: Warzone

Call of Duty: Warzone en Vanguard zullen volledig in elkaar geïntegreerd worden

De game is cross-gen, dus oudere platformen kunnen tegen nieuwe platformen spelen en vice versa

De Battle Pass keert terug, zoals we dat al bijna twee jaar van de franchise gewend zijn

Na de release komen er nieuwe multiplayer en Zombies maps naar de game, alsook modi, seizoensgebonden evenementen en meer

Iedereen die Call of Duty: Vanguard in pre-order plaatst, die krijgt vroegtijdig toegang tot de open beta. Wanneer die zal plaatsvinden is nog niet bekend en mogelijk volgt er eerst een alpha, gezien er een alpha client naar het PlayStation Network is geüpload.

De game verschijnt in drie edities: standaard (€69.99), cross-gen (€79.99) en ultimate (€109.99). Ongeacht de editie krijg je bij een pre-order de onderstaande bonussen:

Vroegtijdige beta toegang

Night Raid Mastercraft wapen Blueprint (Gelijk te gebruiken in Black Ops Cold War en Warzone)

Operator Arthur Kingsley (Ontvang je later en te gebruiken in Black Ops Cold War en Warzone)

Frontline Weapons Pack

De release van Call of Duty: Vanguard staat gepland voor 5 november. De game zal dan voor de PlayStation 4, 5, Xbox One, Series X|S en pc verschijnen.