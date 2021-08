Activision heeft samen met Sledgehammer vanavond Call of Duty: Vanguard voor het eerst getoond middels een trailer. Het gaat hier om een singleplayer trailer die je hieronder kunt bekijken en die duidelijk de toon zet voor dit nieuwe avontuur.

Deze onthulling ging gepaard met een in-game reveal evenement in Call of Duty: Warzone, zoals men vorig jaar ook al deed met Call of Duty: Black Ops Cold War. Iedereen die dit evenement heeft bijgewoond krijgt wat in-game goodies als beloning.

Call of Duty: Vanguard verschijnt op 5 november later dit jaar voor alle consoles en pc, minus de Nintendo Switch. Meer over de game lees je in onze preview, gezien we de singleplayer recent al uitgebreid in actie hebben gezien.