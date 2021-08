Na jarenlang als Pro Evolution Soccer door het leven te zijn gegaan, is de serie nu veranderd in de free-to-play titel: eFootball. Het is nog steeds de bedoeling van Konami om een zo realistisch mogelijke voetbalgame te maken en daar hoort ook het gebruik van echte namen van spelers bij.

Konami mag gebruikmaken van de echte namen en gelijkenissen van MLS-spelers in eFootball, maar helaas niet van de competitie zelf. Dit betekent dat je wel met de echte spelers van de Amerikaanse voetbalcompetitie kunt spelen, maar niet met de officiële teams. Het is dus een beetje half om half wat de game je te bieden heeft.

Er is ook een nieuwe trailer verschenen, om te vieren dat de echte MLS-spelers aanwezig zullen zijn in eFootball. Die trailer check je hieronder.