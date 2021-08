Dit jaar mogen we de spirituele opvolger van eFootball Pro Evolution Soccer verwachten in de vorm van de free-to-play game eFootball. Konami heeft om deze game te presenteren een vrij lange video in elkaar gezet die allerlei elementen van de gameplay doet uitlichten.

Opvallend is echter wel dat veel features en functies pas na de release aan de game toegevoegd zullen worden. Het is een andere voetbalgame qua opzet dan voorheen, maar desalniettemin is het wat merkwaardig dat we ogenschijnlijk een nogal kaal product bij de release krijgen.

Of de game er ook goed uitziet, dat mogen jullie beoordelen.