Ondertussen zitten we in het vijfde hoofdstuk van de Hitman III’s Seven Deadly Sins Collection. Na eerder de seizoenen hebzucht, trots, luiheid en lust gehad te hebben, zijn we nu aanbeland bij de zonde gulzigheid. De zonden afgunst en woede komen later nog aan bod.

IO Interactive heeft een trailer vrijgegeven waarin de cosmetische items en gameplay worden getoond, die spelers kunnen verwachten in het seizoen van de gulzigheid. Onder deze items vinden we onder andere een pak, een shotgun en een pakje kauwgom terug. Je kunt het allemaal zelf bekijken in de Hitman III: Seven Deadly Sins Gluttony-trailer hieronder.