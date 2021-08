Het is intussen al enkele jaren geleden dat de nieuwe Gungrave game, Gungrave G.O.R.E, werd aangekondigd en toen werd meegedeeld dat de game in 2019 zou verschijnen. Intussen weten we dat dat niet gelukt is, aangezien de ontwikkeling met heel wat uitstel te maken kreeg. Het moment is nu echter bijna daar, want Gungrave G.O.R.E. heeft eindelijk weer van zich laten horen.

Tijdens de Future Games Show op gamescom dook namelijk een nieuwe trailer op van deze actiegame. Het gaat hier om een cinematische trailer die direct de toon van de game zet. We leren ook dat Gungrave G.O.R.E. in de loop van 2022 zal verschijnen en dit voor de PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc.

Bekijk de trailer hieronder.